(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Ilva, Patuanelli: “Scudo penale non influenzò decisione di arcelormittal di recedere il contratto” Così il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel suo intervento in Senato per una informativa urgente. / Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev