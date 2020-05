(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Open Arms, Riccardi (M5s): "Ecco perché ho votato contro processo Salvini, mi assumo responsabilità" La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si è espressa a favore della relazione del presidente Maurizio Gasparri - con 13 voti a favore e 7 contrari - che chiedeva di respingere la richiesta dei magistrati siciliani di rinviare a giudizio il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Open Arms. La senatrice del Movimento 5 stelle, Alessandra Riccardi, che ha votato in disaccordo con il proprio gruppo parlamentare: "Se il Movimento 5 stelle mi espellerà perché ho votato secondo quella che ritengo la giusta applicazione della legge mi assumerò le mie responsabilità. Io rispondo del mio voto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev