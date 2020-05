(Agenzia Vista) Ancona, 25 maggio 2020 Nelle Marche il primo giorno in palestra, ecco le procedure da seguire per allenarsi in sicurezza Mascherine, percorsi segnalati, distanziamento personale, sanificazione degli attrezzi, prenotazioni obbligatorie. La voglia di rimettersi in forma dopo il lockdown è allenamenti e sudore: ecco il primo giorno di riapertura delle palestre. / courtesy Ètv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev