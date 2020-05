(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2020 Fase 2 Scuola, Ascani (Viceministro istruzione): “Concorso per docenti non sarà a crocette” Lo ha detto il Viceministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Anna Ascani nel corso di un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev