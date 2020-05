(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2020 Riaprono piscine e palestre. Un titolare: “Sanifichiamo attrezzi e garantiamo distanze” Con le nuove normative emanate dal Governo, palestre e piscine hanno potuto ricominciare le loro attività. “Sanifichiamo attrezzi e garantiamo distanze” queste le parole di Massimo Spiga, titolare della Roma Wellness in zona Tuscolana, sulle disposizioni adottate per riaprire in sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev