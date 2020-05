(Agenzia Vista) Milano, 25 maggio 2020 Dopo le proteste ripartono le bancarelle non alimentari a Milano, gli ambulanti: “Siamo tornati” Da lunedì 25 infatti ripartono tutti i 94 mercati di Milano, anche i non alimentari. Le Regole anticontagio: guanti, mascherine e vigilanza per presidiare gli ingressi. Ecco lo svolgimento del mercato settimanale ‘Moretto da Brescia 2’ a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev