Fase 2, Toti: “Le aperture non sono fatte per sfizio ma per una necessità economica”

(Agenzia Vista) Genova, 24 maggio 2020 Fase 2, Toti: “Le aperture non sono fatte per sfizio ma per una necessità economica” Queste le parole di Giovanni Toti, presidente della Liguria, nel corso di un video messaggio su Facebook. / Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev