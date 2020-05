Le rivendicazioni degli insegnanti in protesta al Miur: “Governo ci ascolti, ripartire a settembre"

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2020 Le rivendicazioni degli insegnanti in protesta al Miur: “Il Governo ci ascolti, ripartire a settembre L’associazione “Priorità alla Scuola” ha organizzato una manifestazione, insieme ad insegnanti e genitori, sotto al Ministero dell’Istruzione per chiedere di tornare in classe in sicurezza a settembre. Ecco le rivendicazioni degli insegnanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev