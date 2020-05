(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2020 INFOGRAFICA Ecco i nuovi standard di sicurezza per i viaggi in aereo Con la Fase 2 ripartono i viaggi aerei, ma cambiano gli standard di sicurezza per evitare il contagio Negli aeroporti sarà obbligatorio misurare la temperatura con il termoscanner per individuare i passeggeri, in arrivo e in partenza, che viaggiano con febbre superiore ai 37,5°C Prevista in tutti gli scali la segnaletica di distanziamento per mantenere le distanze nelle file e ai desk Inoltre, si stanno testando gli “sniff dogs”, i cani addestrati a riconoscere il Coronavirus semplicemente annusando i passeggeri Per accedere agli aeromobili, quando possibile, si dovrà evitare la navetta: ci saranno sempre più finger che collegano il gate direttamente alla cabina La sanificazione delle cabine e la pulizia delle bocchette d’aria pressurizzata saranno fatte con maggiore frequenza Sarà obbligatorio per tutti, assistenti di volo e passeggeri indossare mascherina e guanti di gomma Al momento è possibile prenotare un solo posto per fila. Allo studio nuove poltrone invertite, separate da pareti di plexiglass, per isolare ogni persona Nella tasca della poltrona non verrà riposto più nulla: addio a riviste, al volantino con le norme di sicurezza e al sacchetto per la nausea I compiti degli assistenti di volo saranno sempre più ridotti per evitare il più possibile i contatti con i passeggeri Non saranno più disponibili auricolari, cuscini, coperte: chi vorrà potrà portarseli da casa. Addio anche a cibo o bevande fuori orari prestabiliti Molte compagnie stanno pensando a un sistema di prenotazione del pasto online per riceverlo sottovuoto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev