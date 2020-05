(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Bagarre alla Camera, deputato M5s riprende assembramento in Aula dopo sospensione Il video postato su Facebook dal deputato M5s Giovanni Currò dopo la bagarre in Aula alla Camera dei deputati: "Si parla di Lombardia e sanità, la reazione della lega continua ad essere scomposta e poco rispettosa delle misure sanitarie. Il distanziamento sociale non è un gioco, dobbiamo dare l’esempio! Il rispetto della democrazia già sappiamo quale sia per la Lega, ma almeno il rispetto per la sicurezza di tutti deve essere uno stimolo comune. Evidentemente continuano a certificare la loro inadeguatezza nella gestione di questa problematica" / Facebook Giovanni Currò Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev