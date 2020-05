(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Conte: "1mld e 450mln per scuola, per ricerca più grande investimento degli ultimi 20 anni" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce sull'emergenza Covid-19 nell'Aula della Camera dei deputati: "Siamo convinti che non vi sia futuro per il nostro Paese senza un investimento ambizioso nella scuola, nell'università, nella ricerca e nella formazione". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev