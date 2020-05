(Agenzia Vista) Torino, 20 maggio 2020 Appendino: "Asili notturni Torino altra prova di solidarietà verso le persone più fragili" La sindaca di Torino Chiara Appendino: "In via Ormea, a Torino, ci sono gli Asili Notturni. Quello che viene comunemente definito dormitorio, in realtà è molto di più. È un luogo di cura e attenzione per le persone senza fissa dimora di Torino. Dove vengono date loro assistenza, cibo e cure. Un posto caldo e sicuro in cui dormire, ma anche cure odontoiatriche, mediche, assistenza legale e psicologica. Un'altra grande prova di solidarietà e attenzione della nostra Città verso le persone più fragili, verso gli "ultimi". Grazie a tutte e tutti coloro che tengono viva questa realtà". / Facebook Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev