(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 Lavoro, Fico: "Statuto grande conquista. Pensare a nuove tutele per i nuovi lavori. Stop precariato" Il messaggio del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a 50 anni dall'approvazione dello Statuto dei lavoratori: "Lo Statuto dei lavoratori è stato una conquista epocale per la nostra società. Uno strumento fondamentale nato cinquant'anni fa, che ci ha permesso di mettere in primo piano i diritti dei lavoratori. La nostra società in questi anni è cambiata e oggi abbiamo il dovere di pensare nuove tutele per i nuovi lavori, facendo sempre passi avanti e mai indietro. Dobbiamo riuscire insieme a creare un nuovo grande patto sociale fra imprenditori, lavoratori e Stato, partendo proprio dai principi che sono alla base dello Statuto. Ne ho parlato in questo videomessaggio inviato stamattina alle fondazioni Buozzi, Di Vittorio e Pastore in occasione di un'iniziativa dedicata ai cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev