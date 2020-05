Coronavirus, Gentiloni: "Necessaria una politica espansiva per tutti gli stati"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 maggio 2020 Coronavirus, Gentiloni: "Necessaria per tutti gli stati una politica espansiva" "Oggi abbiamo presentato le raccomandazioni della Commissione del semestre europeo. Credo che sia la prima volta in 10 anni in cui le raccomandazioni vanno tutte nella medesima direzione, cioè incoraggiano i diversi paesi membri a rispondere alla crisi che abbiamo di fronte rafforzando i sistemi sanitari, cercando di evitare conseguenze sul piano occupazionale e cercando di ridare fiato all’economia. Quindi raccomandazioni generalizzate di avere una politica espansiva che è assolutamente necessaria per rispondere a questa crisi senza precedenti”. Così il commissario per gli Affari economici dell’Ue, Paolo Gentiloni, intervistato al termine della conferenza stampa sulla presentazione delle raccomandazioni della Commissione per il semestre europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev