(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 Bonafede, Paragone cita Aristotele: "'Platone amico ma verità di più', non confermerò fiducia" "'Platone amico ma verità di più', non confermerò fiducia a Bonafede". Così il senatore Gianluigi Paragone (Misto) nel corso della discussione in Aula al Senato sulle due mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev