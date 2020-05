(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2020 Cortellesi e la poesia al Padreterno: "Non ha senso proprio niente se non puoi star con la gente" L'attrice Paola Cortellesi posta un video su Instagram dove recita una poesia in romanesco intitolata “Lettera al Padreterno”. "Della mia amica S, donna straordinaria che ogni giorno si prende cura degli altri e ogni tanto regala poesie", spiega la Cortellesi sul post / Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev