(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2020 Dl Rilancio, Silvestroni (FdI): "I milioni di Conte sono come i carri armati di Mussolini" Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni: “55 miliardi stanziati dal Governo Conte, sono l’equivalente di due manovre finanziarie, ma all’interno non ho trovato i tempi in cui verranno stanziati i soldi ai cittadini. Ho trovato invece 250 articoli e 500 pagine di decreto e tanta burocrazia inutile. Conte fa come i “carri armati di Mussolini” che venivano spostati da una parte all’altra per far vedere che erano tanti, Conte e i suoi ministri fanno la stessa cosa. Spostano i soldi da un capitolo ad un altro, da un Dpcm ad un altro ma la verità è che sono insufficienti.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev