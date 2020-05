(Agenzia Vista) Fatima, 14 maggio 2020 A Fatima le celebrazioni per la Madonna senza fedeli, è la prima volta nella storia I campanili del Santuario della Madonna di Fatima in Portogallo. Per la prima volta in 100 anni, la festa viene celebrata senza la moltitudine di persone provenienti da tutto il mondo che vengono in pellegrinaggio per onorare la Vergine. / Twitter Arquidiócesis de Caracas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev