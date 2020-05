(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Silvia Romano, Di Maio no attacchi personali a chi fa volontariato "Africa Milele onlus non rientra tra le organizzazioni destinatarie di alcun sostegno della cooperazione italiana, ha operato in totale autonomia. Tuttavia la scelta di svolgere volontariato non puo' diventare diventare motivo di attacchi personali". così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo al Question Time alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev