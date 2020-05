(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2020 Dl scuola, De Petris (Leu): "Bene 16mila posti in più, ma resta problema ripresa a settembre" Le dichiarazioni della senatrice di Leu e capogruppo del gruppo Misto a Palazzo Madama, Loredana De Petris. Così la senatrice all'Agenzia Vista: "È una buona notizia per i docenti precari: 16mila posti in più per le assunzioni, nessuna classe al 1° settembre 2020 deve essere priva del suo insegnante" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev