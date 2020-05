(Agenzia Vista) Ginevra, 12 maggio 2020 Da Emilia Clarke ad Alisson Becker, in tanti nel film per dire grazie a tutti gli infermieri Per celebrare la Giornata internazionale degli infermieri, in questo Anno dell'infermiera e dell'ostetrica, Nursing Now ha realizzato un film per far luce sull'incredibile lavoro degli infermieri di tutto il mondo. Questo film utilizza le voci di persone di diversi ceti sociali, dagli attori ai calciatori e alle parti interessate della salute globale per evidenziare l'importanza della professione infermieristica e invitare i governi a sostenere e investire nelle infermiere al fine di garantire l'accesso alla salute per tutti, ovunque. Speriamo che i leader mondiali ascoltino i messaggi in questo film e rispondano con azioni concrete a supporto degli infermieri e della professione infermieristica. Soprattutto, speriamo che le infermiere del mondo guardino questo film e sappiano che sono apprezzate e provano il profondo senso di gratitudine che tutti condividiamo per loro e per il lavoro che fanno, ora più che mai. / Oms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev