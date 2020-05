Sfiducia Bonafede, Nobili (Iv): "Da noi giudizio negativo, ma caso Di Matteo argomento debole"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2020 Sfiducia Bonafede, Nobili (Iv) da noi giudizio negativo, ma centro-destra ha usato argomento piu' debole "Negli scorsi mesi abbiamo immaginato di proporre noi una mozione di sfiducia a Bonafede, giudichiamo il suo operato in maniera negativa, le ha sbagliate tutte in questi mesi. Allo stesso tempo noi non crediamo che si possa usare come argomento il più debole di tutti, cioè il regolamento di conti con un magistrato più manettaro di lui e l'assegnazione di una poltrona" così il deputato di Italia Viva Luciano Nobili in un'intervista rilasciata all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev