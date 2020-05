(Agenzia Vista) Nuoro, 07 maggio 2020 Arrestato un uomo per possesso di armi clandestine in provincia di Nuoro Ad Orani (NU), i Carabinieri hanno arrestato un uomo per possesso di armi clandestine: stava occultando nella vegetazione due fucili avvolti nel nylon entrambi in cal.12, privi delle matricole. Rinvenute anche munizioni a pallettoni, tutto in ottimo stato di conservazione. / Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev