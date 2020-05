(Agenzia Vista) Canada, 06 maggio 2020 Meghan Markle legge una storia al figlio Archie che compie un anno Meghan Markle legge una leggeva una storia al piccolo Archie che oggi compie un anno. Filmata dal principe Harry Meghan ha scelto di leggere 'Duck! Rabbit!', uno dei libri preferiti di Archie. Il video è un contributo alla campagna "Save With Stories" di Save The Children, che aiuta a sostenere i bambini vulnerabili di tutto il mondo durante la pandemia di COVID-19 con pacchetti di apprendimento precoce, voucher per supermercati e protezione da virus. / Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev