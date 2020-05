(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2020 Covid, il presidente CNEL Treu: "16 riflessioni autorevoli per capire 'Il mondo che verrà' " Il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Tiziano Treu, ha chiesto a 15 autorevoli personalità una riflessione di lungo termine sui cambiamenti dei modelli socio-economici, raccogliendo i contributi in un volume dal titolo “Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale”, pubblicato nella collana “I quaderni del CNEL”, in uscita nei prossimi giorni. "Sono venuti fuori molti suggerimenti" - spiega il presidente Treu in un'intervista all'Agenzia Vista. "Due le cose principali. Tutti siamo preoccupati di questa pandemia e quindi il primo insegnamento da trarre è: prepariamoci affinché non ce ne sia un'altra così, investiamo nella sanità e nella prevenzione, salviamo le nostre persone, le nostre famiglie e i nostri anziani. Il secondo insegnamento è: bisogna pensare a ricrescere, a investire, perché non si può vivere solo d'assistenza. Quindi: aiuto, prevenzione, ma soprattutto guardare al futuro e coglierne le opportunità" Il testo, che si propone di aiutare a riflettere sui prossimi scenari in modo da poter approntare strategie adeguate per il nuovo contesto di accentuata concorrenza internazionale e di cogliere quest’occasione per correggere le debolezze del sistema produttivo italiano, contiene scritti del presidente Tiziano Treu, di Massimo Bray, Guido Brera, Emma Bonino, Giuseppe De Rita, Franco Gallo, Luca Jahier, Mauro Magatti, Maurizio Ferrera, Romano Prodi, Lucrezia Reichlin, Chiara Saraceno, Paola Severino, Giovanni Tamburi, Giulio Tremonti e Stefano Zamagni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it