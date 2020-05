De Blasio: "Da Casa Bianca chiediamo rispetto e supporto a New York" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 05 maggio 2020 De Blasio: "Da Casa Bianca chiediamo rispetto e supporto a New York" "Chiediamo soltanto che da Washington mostrino un po’ di rispetto per le persone di New York che si sono ritrovate nel mezzo di questa crisi, che hanno vissuto nell’epicentro di una pandemia, le peggior crisi sanitaria in cento anni. Ci sono molti modi in cui potrei descriverla ma sappiamo tutti cosa sta succedendo. Chiunque con un cuore e un’anima mostrerebbe rispetto ed apprezzamento per le persone a New York, dai nostri eroi, gli operatori sanitari a tutti i cittadini. Abbiamo combattuto e ora ci meritiamo un aiuto per rialzarci e andare avanti. Non abbiamo chiesto questa malattia, è venuta da lontano, ci ha abbattuti senza nessuna colpa da parte nostra ma noi abbiamo combattuto. Tutto ciò che vogliamo è rispetto e supporto e un senso che ci siamo dentro tutti ma non è quello che vediamo arrivare dalla Casa Bianca." Così il sindaco di New York, Bill de Blasio, nel corso di una conferenza stampa. Facebook/Bill de Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev