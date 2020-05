(Agenzia Vista) New York, 04 maggio 2020 Gli applausi del sindaco di NY De Blasio al personale sanitario Il sindaco di New York Bill De Blasio: "Abbiamo compiuto progressi reali nella battaglia COVID-19, ma non abbiamo ancora vinto la guerra. Ma grazie a eroi in prima linea come il team dell'Interfaith Medical di Brooklyn sono fiducioso che riusciremo a superare questa crisi". / facebook Bill de Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev