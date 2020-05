Fase 2, controlli ai passeggeri alla stazione Centrale di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2020 Fase 2, i controlli in stazione Centrale a Milano I controlli alla stazione centrale di Milano che appare ai pendolari completamente diversa rispetto a come l’avevano lascità prima del lock down tra transenne per modificarne la viabilità, scale mobili alternate, uscite separate dalle entrate e una notevole presenza di agenti che controllano il rispetto del distanziamento sociale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev