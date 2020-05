(Agenzia Vista) Bologna, 04 maggio 2020 Sequestrati 3,4 milioni di euro a coniugi indagati per riciclaggio a Bologna La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato disponibilità finanziarie e immobili per 3,4 milioni di euro a coniugi indagati per riciclaggio. / Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev