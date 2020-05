Il mercato ortofrutticolo nella Fase 2, corsie differenziate per garantire distanze tra i clienti

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2020 Il mercato nella Fase 2, corsie differenziate per garantire distanze tra i clienti L'Italia entra nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Come preannunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono state allentate le restrizioni del lockdown con la possibilità per i cittadini di tornare a uscire di casa, seppur nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev