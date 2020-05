(Agenzia Vista) Milano, 02 maggio 2020 Coronavirus, Sala: "Sistema sanitario dica come valutare eventuale ripresa crescita contagi" "Quando comincerò, eventualmente, a preoccuparmi? I contagi sono figli dei tamponi che vengono fatti e, a Milano città, vengono fatti circa mille tamponi al giorno, non di più. Questi mille tamponi portano a un numero di contagi che, misurato nella media degli ultimi 14 giorni, è pari a 143. Io considero questa una base di partenza. Non c'è una formula matematica sapendo che questi contagi sono la punta dell'iceberg, come ha dichiarato l'Istituto superiore di sanità due giorni fa. E l'iceberg sotto è molto più ampio, ma si presume che questi 143 contagi sono sufficientemente rappresentativi della realtà della diffusione del virus". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel video messaggio quotidiano ai cittadini su Facebook. Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev