(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 aprile 2020 Diritti Passeggeri, Valean (Trasporti Ue): "Seguire legge Ue, voucher solo se accettato da cliente" "Il settore dei trasporti è pesantemente colpito, specialmente in termini di liquidità ma tutti i settori della nostra economia sono più o meno colpiti pesantemente. Le persone sono colpite pesantemente, nei salari nel lavoro quindi quello che posso dire è che abbiamo la legislazione europea in atto che dice in caso di cancellazione i passeggeri dovrebbero essere rimborsati” Così la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. “Oppure - prosegue - le compagnie potrebbero offrire dei voucher o altri servizi, cosa che io incoraggio, ma sempre con il consenso dei passeggeri. Se il voucher è abbastanza interessante, se gli Stati membri attuano degli schemi di garanzia per assicurare il voucher contro la bancarotta delle compagnie per esempio, se il voucher significa lo stesso servizio o fosse ancora più interessante del rimborso in denaro credo che le persone possano essere persuase, se non hanno urgente bisogno di soldi, ad accettare il voucher. Ma la legge è chiara e devono essere rimborsati.” conclude la commissaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it