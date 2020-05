Raggi: “A Roma è possibile richiedere il modulo per Bonus Affitto nelle edicole convenzionate”

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2020 Raggi: “A Roma è possibile stampare modulo per domanda del Bonus Affitto nelle edicole aderenti” "Un servizio molto utile per tutti coloro che non hanno un computer o una stampante a casa e che non possono presentare la domanda online.Voglio ringraziare le oltre 120 edicole che ci stanno supportando durante questa fase importante dando un sostegno concreto a tanti cittadini. Dimostrano una volta di più di essere presidi fondamentali per il nostro territorio. Già con i Buoni Spesa, infatti, gli edicolanti si erano messi a disposizione per la consegna dei moduli rendendo la richiesta di questi contributi più semplice per tutti.Vi ricordo che potete trovare l’elenco di tutte le edicole convenzionate sul sito RomaAiutaRoma nella sezione Bonus Affitto 2020." Ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi sul suo account Facebook. / Virginia Raggi Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev