Coronavirus, Vestager: "Esiste rischio frattura Nord Sud, dobbiamo riprenderci insieme" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 aprile 2020 Coronavirus, Vestager: "Esiste rischio frattura Nord Sud, dobbiamo riprenderci insieme" "Penso ci sia un rischio” di frattura tra Nord e Sud Europa ma stiamo facendo il possibile affinché non sia così”. Lo ha detto la commissaria alla Concorrenza e vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager in un'intervista all’Agenzia Vista. “Gli Stati membri si lascino alle spalle le vecchie posizioni dalla crisi finanziaria e capiscano cosa è necessario fare nei prossimi mesi e anni. - prosegue la commissaria - “affinché la ripresa sia veloce dobbiamo farlo insieme e questo non ha niente a che vedere con Nord o Sud." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev