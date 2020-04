(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2020 Poliziotto ucciso, il minuto di silenzio nell'Aula del Senato La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati nell'Aula di Palazzo Madama: "Desidero rivolgere un pensiero di commossa vicinanza al dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici dell’agente Pasquale Apicella, tragicamente scomparso lunedì scorso a Napoli nel tentativo di fermare una rapina insieme al collega Salvatore Colucci, anch’esso rimasto ferito. Il loro sacrificio è l’ennesima testimonianza del coraggio di tante donne e tanti uomini che, indossando con onore la divisa della Polizia di Stato, ogni giorno, si battono per il rispetto della legalità. Eroi della quotidianità che, anche in questo momento di emergenza nazionale, non hanno mai fatto mancare il loro impegno e la loro abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Nell’auspicio che questo momento di raccoglimento sia anche occasione per rinnovare a tutte le forze dell’ordine e di pubblica sicurezza sentimenti di forte riconoscenza da parte di questa Assemblea, invito l’Aula ad osservare un minuto di silenzio in memoria dell’agente Pasquale Apicella". / fonte Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev