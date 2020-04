(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2020 Mafia, Casellati: "La Torre, Di Salvo e Mattarella eroi della normalità" Il video messaggio del presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della videoconferenza organizzata dal Centro di Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre in occasione del 38mo anniversario dell'uccisione di Pio La Torre: "Un'occasione per ricordare il sacrificio di Pio La Torre, Rosario Di Salvo e Piersanti Mattarella. Eroi della normalità, dimostrarono il valore rivoluzionario della scelta di compiere fino in fondo il loro dovere nell'attività politica e istituzionale. Una politica vissuta come impegno per la promozione e la giustizia sociale. La loro incessante battaglia contro la mafia e le sue infiltrazioni nella società, nell'economia e nelle istituzioni traeva forza dalla coscienza del fondamento etico del nostro vivere. In questo risiede il senso più profondo della quotidiana battaglia contro l'illegalità. Una battaglia di tutti che nelle scuole può trovare un formidabile alleato, come dite voi ragazzi. Una battaglia che ci deve vedere sempre impegnati contro ogni sopruso, ogni prepotenza, ogni violazione delle regole del vivere civile". / fonte Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev