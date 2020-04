Dpcm, D'Incà: "D'accordo con Cartabia, ma era strumento migliore in momento di difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 Coronavirus, D'Inca' dpcm strumento migliore in momento di grande difficolta' "Il Parlamento è stato coinvolto attraverso l'utilizzo dei decreti legge. Abbiamo cercato di lavorare al meglio con maggioranza e opposizione. L'utilizzo dei Dpcm è avvenuto per fronteggiare dell'emergenza. Mi trovo d'accordo con la presidente della Consulta Cartabia che ha detto che nella nostra Costituzione non vi sia lo Stato di eccezione, ma in questo momento ci sono circostanze su cui occorre intervenire con grande urgenza. Dpcm strumento migliore in un momento di difficoltà". Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev