Valean (Commissario Ue Trasporti): "Passaporto sanitario? Credo impossibile senza vaccino"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 aprile 2020 Valean (Comm. Ue Trasporti): "Passaporto sanitario? Non credo possibile senza vaccino" "Personalmente non penso che il passaporto sanitario sia possibile”. Così la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. “Non dipende da me perché riguarda la Sanità - spiega - ma non penso che possa essere affidabile finché non abbiamo un vaccino. Uno può fare un controllo e poi prendere il virus dopo 2 ore quindi non sono sicura dell’affidabilità di tale certificato e dato che non abbiamo un vaccino non c’è nessuna garanzia che qualcuno non abbia il virus.” Bisogna "vivere assumendo un certo livello di rischio, questo è un fatto. - Prosegue - Speriamo che un vaccino arrivi presto e solo allora non avremo questi problemi. Ma per quest’estate, e so che molte persone ci stanno pensando, penso che tutti debbano essere molto cauti perchè sarebbe un peccato che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in tutti gli Stati membri venissero rovinati per via di decisioni affrettate o rischi che non sono accettabili.” Conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev