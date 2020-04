(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Proseguono i lavori nel cantiere della stazione Colosseo-Fori Imperiali Il post della sindaca di Roma Virginia Raggi: "Ripartire vuol dire anche portare avanti opere prioritarie, fondamentali per la nostra città, come il prolungamento della metro C. Queste sono le ultime immagini del cantiere della stazione Colosseo-Fori Imperiali, dove è in corso la posa delle travi di sostegno della nuova passerella pedonale che collegherà la linea C e la linea B. Le attività proseguono senza sosta per realizzare il primo nodo di scambio tra le due linee metropolitane nel cuore di Roma. Avremo un’altra stazione museo con affaccio sui Fori e vista sul Colosseo, unica al mondo. E per questo dobbiamo ringraziare lavoratori, tecnici e operai, che anche nell’emergenza hanno dimostrato grande responsabilità e impegno, in giorni difficili per tutti. Ricordo, inoltre, che a piazza Venezia vanno avanti le indagini del sottosuolo per la realizzazione della futura stazione. Roma si prepara a ripartire. Insieme ce la faremo". / fonte Fb Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev