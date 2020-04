(Agenzia Vista) Veneto, 24 aprile 2020 Zaia firma ordinanza: "Via tutte le restrizioni che potevano essere tolte" "Il 13 di aprile vi avevo detto faremo un bilancio prima del 25 aprile. I numeri ci danno ragione, 400 ricoverati in meno, in terapia intensiva metà. Il trend c’è merito sicuramente del rispetto delle restrizioni. Oggi vi annuncio a sorpresa un’ordinanza. Siamo andati a raschiare sul fondo del barile e togliamo tutte le restrizione possibile. I cittadini non devono leggerla come 'E’ finita, tutti in piazza a fare festa' non è così. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev