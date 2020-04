Trump: "Iniezioni disinfettante e luce solarecontro coronavirus" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 24 aprile 2020 Trump: "Iniezioni disinfettante e luce solarecontro coronavirus" "Portare la luce dentro il corpo, cosa che si può fare attraverso la pelle o in altro modo, si dovrebbe testare, sembra interessante. Vedo anche il disinfettante abbatte il virus in un minuto quindi potremo fare qualcosa di simile, con un’iniezione, sarebbe interessante provare. C’è bisogno dei dottori ma a me sembra interessante." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus. Fonte/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev