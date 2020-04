(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Recovery Fund, Salvini dopo le parole vediamo i fatti, futuro sia in mano a italiani "Dopo le parole vediamo i fatti dall'Unione Europea. Ci sono diverse vie per ricostruire il Paese, qualcuno vuole far debito con Pechino, altri con Berlino. Preferisco, assieme ad altri economisti, che il futuro degli italiano sia in mano agli italiani. Se devo avere dei soldi per restituirli con gli interessi a condizioni poste da fondi stranieri, preferisco che il controllo sia italiano" così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev