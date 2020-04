(Agenzia Vista) Napoli, 22 aprile 2020 De Magistris: "Dedico il finale di 'Je so pazz' a pseudointellettuali che offendono i meridionali" Il video messaggio del sindaco di Napoli Luigi de Magistris per rispondere alle polemiche contro i meridionali durante l'emergenza coronavirus: "In questi giorni non sono mancate offese ai napoletani, ai meridionali, i pregiudizi, il qualinquismo. Ossigeno putrefatto che esce dai polmoni di pseudointellettuali. A loro che sono contro Napoli e contro il Sud dedico il finale di una canzone di Pino Daniele, 'Je so pazz' ". / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev