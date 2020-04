(Agenzia Vista) Washington, 22 aprile 2020 Trump: "Stop immigrazione per 60 giorni, tuteliamo i lavoratori americani" "Questa pausa durerà 60 giorni, dopo la quale qualsiasi estensione o modifica verrà valutata da me e un gruppo di persone sulla base delle condizioni economiche del momento. Questo provvedimento riguarda le persone in cerca di una residenza permanente, in altre parole a quelli che ricevono la 'Green card’ e non quelli che vogliono entrare su base temporanea. Esamineremo quali altre misure relative all’immigrazione dovranno essere prese per proteggere i lavoratori americani. Vogliamo proteggerli e li proteggeremo sempre di più. Questa pausa sull’immigrazione aiuterà anche a conservare le risorse mediche per i nostri cittadini mentre combattiamo questo virus.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto sull’emergenza coronavirus negli USA. Facebook/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev