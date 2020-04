(Agenzia Vista) Zurigo, 20 aprile 2020 Maradona, Pelé, Ronaldo, Beckham. L’applauso delle stelle del calcio per medici e infermieri Maradona, Pelé, Ronaldo, Beckham, Buffon, Zanetti, Chiellini, Owen, Sergio Ramos, Eto’o, Cannavaro e molti altri campioni del mondo del calcio si sono uniti per dare il loro sostegno a medici e infermieri che lottano in tutto il mondo contro il coronavirus. / Fonte FB Fifa TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev