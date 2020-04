(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Meloni: “Mes è un cappio al collo, Conte e M5S non scappino dal voto parlamentare” “Mes è un cappio al collo, Conte e M5S non scappino dal voto parlamentare” queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista.. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it