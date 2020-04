Amendola: "Da Parlamento UE segnale importante, fondo per combattere recessione"

Coronavirus, Fontana: ripartiremo solo con via libera scienziati

Milano, 17 apr. (askanews) - La riapertura della Lombardia "è subordinata al via libera degli scienziati, noi non ci prendiamo la responsabilità di decidere se non c'è la certezza di poter riprendere una vita praticamente normale". Lo ha detto, in diretta su Facebook, il presidente della Regione, Attilio Fontana. "La riapertura sarà graduale - ha aggiunto - e non faremo più riferimento ai vecchi ...