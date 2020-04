(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Coronavirus, Brusaferro (Iss) in Italia realta' diverse "In Italia si registrano storie dii diffusione diverse rispetto alle varie Regioni in Italia. Dappertutto si registra un decremento della curva". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev