Meloni: "FdI ha incontrato associazioni di categoria per portare loro istanze in Parlamento"

Arriva "Diavoli", Borghi e Dempsey nel mondo dell'alta finanza

Roma, 17 apr.(askanews) - Arriva (dal 17 aprile su Sky) "Diavoli", il thriller finanziario internazionale targato Sky Original che dopo la première in Italia debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia. Con un cast d eccezione guidato da Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, la serie - in dieci episodi girati tra Roma e Londra interamente in ...