(Agenzia Vista) New York, 16 aprile 2020 Cuomo: "Lockdown a New York prolungato fino al 15 maggio" "La chiusura di New York ha funzionato, così abbiamo controllato la bestia ma non ci siamo ancora. Quindi dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Mi piacerebbe vedere abbassato il tasso di contagiosità ancora di più. Le misure del lockdown saranno prolungate fino al 15 maggio.” Così il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo in conferenza stampa" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev